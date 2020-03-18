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Коронавирус в Киевской области: что известно о заболевшем

18 марта, 12:16

Наталья Руда

Мужчина вернулся из-за границы и ему стало плохо. Он находится на самоизоляции

Киевская областная государственная администрация опубликовала данные о 44-летнем жителе Киевской области, у которого подтвержден коронавирус.

"После возвращения из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного Здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

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Медики напомнили, что от своевременного обращения к врачу может зависеть жизнь и здоровье.

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Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, на данный момент также два случая коронавируса зафиксировано в Киеве.

Как уже сообщали новости "Сегодня", столица и область до 3 апреля ушли на карантин. В Киеве закрыто метро, не курсирует городская электричка, также на карантине школы, детские сады, университеты, ТРЦ, театры, рестораны, кафе и бары.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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