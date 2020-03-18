Киев без метро: автобусы переполнены, на остановках – очереди, дороги сковали пробки (видео)

Столица первый день живет с закрытым метро

В связи с закрытием на карантин столичного метрополитена многие жители Киева вынуждены добираться на работу утром в среду, 18 марта, либо на общественном транспорте, куда не должны пускать без масок и более 10 человек, либо на личном. При этом в городе с самого утра наблюдаются серьезные пробки, а пользователи социальных сетей сообщают о том, что автобусы и маршрутки переполнены.

В частности, в Telegram-канале Kievmap опубликовано видео ситуации на одной из столичных остановок, где люди пытаются забраться в переполненный транспорт:

Видео: Kyivmap

Также на Черниговской люди выстроились в очереди на транспорт:

Фото: Инна Шафорост‎Транспорт Києва

Переполнен и 55-ый автобус:

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Фото: Denis Lukianets

Также давка есть и на других маршрутах:

Кроме того, по данным сервиса Google maps, город сейчас скован заторами.

Так, в пробках мост Патона, мост Метро, Дарницкий мост и Северный. Южный мост свободен, однако пробки наблюдаются на проспекте Бажана.

Также заторы и ДТП зафиксированы на проспекте Бандеры, на Подоле и на Набережном шоссе. Также тянучки есть на выезде из Софиевской Борщаговки, на проспектах Академика Палладина и Победы.

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