Коронавирус в Киевской области: появились новые данные о зараженных

Киевская областная государственная администрация сообщила подробности заражения коронавирусом по районам региона. Напомним, что по состоянию на 6 апреля в регионе зафиксирован 91 случай инфицирования, в том числе шесть случаев заражения детей (три в Козине, по одному в Лесниках, Гатном, Борисполе).
Так выглядит ситуация по районам:
- 30 – в Обуховском районе (Козин – 19, Романков – 3, Украинка – 3, Обухов – 5);
- 21 – в Киевской-Святошинком районе (3 – Вишневое, 3 – Боярка, 4 – Лесники, 3 – Гатное, 1 – Дмитровка, 3 – Софиевская Борщаговка, 1 – Тарасовка, 2 – Крюковщина, 1 – Свято-Петровское);
- 7 – в Борисполе;
- 5 – в Буче;
- 4 – в Белой Церкви;
- 4 – в Вышгороде;
- 3 – в Броварах;
- 3 – в Ирпене;
- 2 – в Васильковском районе, село Рославичи;
- 2 – в Мироновском районе, село Масловка;
- 1 – в Бориспольском районе, село Гнедин;
- 1 – в Ворзеле;
- 1 – в Гостомеле
- 1 – в Белоцерковском районе, село Фурсы;
- 1 – в Броварском районе, село Зазимье;
- 1 – в Ставищенском районе, село Ставище;
- 1 – в Коцюбинском;
- 1 – в Макаровском районе, село Мостыще;
- 1 – в Фастове.
Из них на стационарном лечении 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 59.
Выздоровели – 4 человека (21-летняя девушка из Броваров, 51-летний мужчина из Белой Церкви, 34-летняя Женщина из Дмитровки и 50-летняя женщина из Обухова).
Всего от коронавируса умерли пять человек (за минувшие сутки новых случаев нет).
По возрасту заболевших:
- 0-10 лет – 6,6%;
- 11-20 лет – 2,2%;
- 21-30 лет – 8,7%;
- 31-40 лет – 22%;
- 41-50 лет – 29,7%;
- 51-60 лет – 20,9%;
- 61-70 лет – 4,4%;
- 70 лет – 5,5%.
Подозрение на заражение имеют 387 человек. Лабораторно было обследовано 18 врачей и 6 медсестер КПМ КОР "Киевская областная клиническая больница", у которых был контакт с инфицированным коронавирусом. ПЦР-исследование показало, что медработники не заражены. Установлено медицинское наблюдение за 1108 контактными лицами.
Ранее сообщалось, что в Украине с 6 апреля ужесточили карантин.
Также смотрите о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в мире:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк