Коронавирус в Киевской области: появились новые данные о зараженных

Всего инфицирован 91 человек

Киевская областная государственная администрация сообщила подробности заражения коронавирусом по районам региона. Напомним, что по состоянию на 6 апреля в регионе зафиксирован 91 случай инфицирования, в том числе шесть случаев заражения детей (три в Козине, по одному в Лесниках, Гатном, Борисполе).

Так выглядит ситуация по районам:

30 – в Обуховском районе (Козин – 19, Романков – 3, Украинка – 3, Обухов – 5);

21 – в Киевской-Святошинком районе (3 – Вишневое, 3 – Боярка, 4 – Лесники, 3 – Гатное, 1 – Дмитровка, 3 – Софиевская Борщаговка, 1 – Тарасовка, 2 – Крюковщина, 1 – Свято-Петровское);

7 – в Борисполе;

5 – в Буче;

4 – в Белой Церкви;

4 – в Вышгороде;

3 – в Броварах;

3 – в Ирпене;

2 – в Васильковском районе, село Рославичи;

2 – в Мироновском районе, село Масловка;

1 – в Бориспольском районе, село Гнедин;

1 – в Ворзеле;

1 – в Гостомеле

1 – в Белоцерковском районе, село Фурсы;

1 – в Броварском районе, село Зазимье;

1 – в Ставищенском районе, село Ставище;

1 – в Коцюбинском;

1 – в Макаровском районе, село Мостыще;

1 – в Фастове.

Из них на стационарном лечении 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 59.

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Выздоровели – 4 человека (21-летняя девушка из Броваров, 51-летний мужчина из Белой Церкви, 34-летняя Женщина из Дмитровки и 50-летняя женщина из Обухова).

Всего от коронавируса умерли пять человек (за минувшие сутки новых случаев нет).

В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

По возрасту заболевших:

0-10 лет – 6,6%;

11-20 лет – 2,2%;

21-30 лет – 8,7%;

31-40 лет – 22%;

41-50 лет – 29,7%;

51-60 лет – 20,9%;

61-70 лет – 4,4%;

70 лет – 5,5%.

Подозрение на заражение имеют 387 человек. Лабораторно было обследовано 18 врачей и 6 медсестер КПМ КОР "Киевская областная клиническая больница", у которых был контакт с инфицированным коронавирусом. ПЦР-исследование показало, что медработники не заражены. Установлено медицинское наблюдение за 1108 контактными лицами.

Ранее сообщалось, что в Украине с 6 апреля ужесточили карантин.

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