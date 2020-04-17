Коронавирус в Киевской области: растет число зараженных детей

В регионе уже у 15 детей подтвердился COVID-19

В Киевской области за минувшие сутки подтверждено еще 19 случаев COVID-19, всего в регионе инфицированы 253 человека.

По данным Киевской областной государственной администрации, новые случаи выявлены:

6 – в Киево-Святошинском районе;

2 – в Бориспольском районе;

1 – в Вышгородком районе;

1 – в Броварах;

2 – в Борисполе;

2 – в Буче;

1 – в Василькове;

1 – в Вышгороде;

1 – в Переяславе;

2 – в Володарке.

Из всех заразившихся на стационарном лечении – 73 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 180 человек.

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Среди инфицированных за сутки также есть ребенок (всего в регионе заразились уже 15 детей).

Также 16 человек выздоровели, из которых двое – за прошедшие сутки.

К счастью, новых летальных случаев COVID-19 в области нет.

Тем временем в Киеве зарегистрировано уже 705 случаев инфицирования коронавирусом.

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Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о проблемах с тестированием на коронавирус в Киевской области.

Также сообщалось, что на Закарпатье врач скрыл диагноз про коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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