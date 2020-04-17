Коронавирус в Киевской области: растет число зараженных детей

В Киевской области за минувшие сутки подтверждено еще 19 случаев COVID-19, всего в регионе инфицированы 253 человека.
По данным Киевской областной государственной администрации, новые случаи выявлены:
- 6 – в Киево-Святошинском районе;
- 2 – в Бориспольском районе;
- 1 – в Вышгородком районе;
- 1 – в Броварах;
- 2 – в Борисполе;
- 2 – в Буче;
- 1 – в Василькове;
- 1 – в Вышгороде;
- 1 – в Переяславе;
- 2 – в Володарке.
Из всех заразившихся на стационарном лечении – 73 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 180 человек.
Среди инфицированных за сутки также есть ребенок (всего в регионе заразились уже 15 детей).
Также 16 человек выздоровели, из которых двое – за прошедшие сутки.
К счастью, новых летальных случаев COVID-19 в области нет.
Тем временем в Киеве зарегистрировано уже 705 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о проблемах с тестированием на коронавирус в Киевской области.
Также сообщалось, что на Закарпатье врач скрыл диагноз про коронавирус:
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