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Коронавирус в Киевской области: растет число зараженных детей

17 апреля, 14:03

Наталья Руда

В регионе уже у 15 детей подтвердился COVID-19

В Киевской области за минувшие сутки подтверждено еще 19 случаев COVID-19, всего в регионе инфицированы 253 человека.

По данным Киевской областной государственной администрации, новые случаи выявлены:

  • 6 – в Киево-Святошинском районе;
  • 2 – в Бориспольском районе;
  • 1 – в Вышгородком районе;
  • 1 – в Броварах;
  • 2 – в Борисполе;
  • 2 – в Буче;
  • 1 – в Василькове;
  • 1 – в Вышгороде;
  • 1 – в Переяславе;
  • 2 – в Володарке.

Из всех заразившихся на стационарном лечении – 73 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 180 человек.

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Среди инфицированных за сутки также есть ребенок (всего в регионе заразились уже 15 детей).

Также 16 человек выздоровели, из которых двое – за прошедшие сутки.

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К счастью, новых летальных случаев COVID-19 в области нет.

Тем временем в Киеве зарегистрировано уже 705 случаев инфицирования коронавирусом.

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Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о проблемах с тестированием на коронавирус в Киевской области.

Также сообщалось, что на Закарпатье врач скрыл диагноз про коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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