В Закарпатской области медика подозревают в сокрытии COVID-19 у пациентки

На Закарпатье правоохранители проверят информацию об умышленном сокрытии медиком сведений о COVID-19 у пациентки. Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

"На Иршавщине зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района. Данная информация обнаружена прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации", – написала пресс-служба.

В сообщении, в частности, говорится о том, что врач районной больницы умышленно скрыл наличие коронавирусной болезни у одной из пациенток, которая впоследствии умерла.

Правоохранители начали уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Напомним, в Украине выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 9:30 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

Кроме того, на Закарпатье контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник. Оба задержаны.

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