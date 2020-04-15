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В Киевскую область из-за проблем с тестами на COVID-19 приедет комиссия МОЗ

15 апреля, 15:44

Наталья Руда

Командировки планируются в ближайшее время

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о проблемах с тестированием на коронавирус в Киевской области. На данный момент в регионе зафиксировано 230 случаев инфицирования COVID-19.

В частности, Ляшко напомнил, что ранее в Николаевской области у медиков медленно обновлялись алгоритмы выявления зараженных коронавирусом. Это, по его словам, может приводить к тому, что инфицированные несвоевременно проходят тестирование. В связи с человеческим фактором проблемы с тестированием есть и в Киевской области.

"Проблему с тестированием мы видим в Киевской области, поэтому в ближайшее время планируем командировки в области, потому что эти проблемы надо решить. Мы видим, что срабатывает человеческий фактор или определенное отсутствие организации, и это приводит к тому, что мы можем недовявлять определенных больных в определенной области", - сказал Ляшко.

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Напомним, 9 апреля Ляшко посещал Николаевскую область, чтобы разобраться, почему в регионе не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19, в то время как в стране было уже почти 1900.

Также сообщалось, что на Закарпатье врач скрыл диагноз про коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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