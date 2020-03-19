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В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседании

19 марта, 12:38

Сергей Мартынец

После известия о заражении Шахова нардепы испугались, что он мог их заразить

Пока в Верховной Раде ищут коронавирус, аппарат парламента подтвердил, что зараженного народного депутата Сергея Шахова не было на внеочередном пленарном заседании 17 марта.

"В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта отсутствовал. Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта и не голосовал", – заявили в ВР и показали график его регистраций в сессионном зале.

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Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами был подтвержден у него коронавирус, и сейчас он находится на самоизоляции.

После этого в парламент срочно прибыла группа сотрудником Минздрава для проведения эпидемического расследования и установления лиц, с которыми контактировал Шахов. Как оказалось, нардеп вернулся из-за границы 11 марта, а 12 числа уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Верховная Рада коронавирус Сергей Шахов

Источник: Сегодня

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