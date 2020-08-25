Коронавирусом в Киеве заразились еще 130 человек: подробности

В Киеве после очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом, который был зафиксирован на минувших выходных, зарегистрировали 130 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян. На сегодня в столице уже 12 153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
- 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 27 больных. В целом коронавирус преодолели 3 853 киевлянина.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24, в Деснянском и Днепровском районах – по 20, в Дарницком и Святошинском – по 15 случаев.
Напомним, что в Киеве действует "желтая" зона карантина, поэтому ограничения были ужесточены с 17 августа. О ситуации в других регионах смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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