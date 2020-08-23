В Киеве коронавирусом заразились более 300 человек: Кличко пригрозил ужесточить карантин

105 заболевших в столице сейчас в тяжелом состоянии

В Киеве зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу: заразились 307 человек, из них 18 – дети. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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Всего в столице уже 11814 подтвержденных случаев COVID-19.

"Заболели: 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, шесть девочек – от шести до 14 лет и 12 мальчиков от двух месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, восемь медиков. Возросло и количество больных, которым требуется госпитализация. В больницы столицы прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

По данным мэра, количество больных возросло во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая. В Печерском районе – 32 подтвержденных заражения.

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По состоянию на 23 августа в стационарах находятся 558 пациентов с COVID-19, в том числе 15 детей. 105 человек находятся в тяжелом состоянии, девять – под аппаратами ИВЛ.

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Также из-за нового антирекорда Виталий Кличко призвал местных жителей "наконец понять степень угрозы. И прекратить вести себя, будто вируса нет". Мэр отметил, что в ином случае в городе могут остановить работу общественного транспорта и общественных учреждений.

"Несложно надевать маску. Часто мыть руки. Пользоваться антисептиком. Держать социальную дистанцию ​​и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя! Если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт. Закрылись детские сады, а бизнес – сидел по домам", - сказал Кличко.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 1987 новых больных. Теперь в стране уже почти 105 тысяч зараженных коронавирусом.

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