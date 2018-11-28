"Котики" Киевского зоопарка: как рыси и лев встречают зиму

Сегодня, 22:07

В зверинце показали, как очаровательные хищники прогуливаются в своих вольерах

Киевский зоопарк опубликовал подборку зимних фотографий больших кошек, обитающих в зверинце.

"До весенних "котиков" еще далеко, а зимние котики есть в Киевзоо", – говорится в публикации на странице Facebook зоопарка.

Судя по фото, огромные кошки не боятся первой по-настоящему зимней прохлады и с удовольствием прогуливаются на свежем воздухе – особенно красавцы лев и тигр. А троица юных рысят и европейский лесной кот Сильвер и вовсе покорили киевлян.

Напомним, ранее Киевский зоопарк показал, как звери встретили первый снег. Больше всех приходу зимы обрадовались тигры.

Также на территории Киевского зоопарка начали монтаж гигантского пятнадцатиметрового жирафа. Скульптура украсит новый вход в заведение. 

В данное время в столичном зоопарке близится к финишу первый этап масштабной реконструкции, которая стартовала в прошлом году. До конца декабря рядом с центральным входом планируется открыть три озера с беседкой в японском стиле и амфитеатр. 
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Источник:

"Сегодня"

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