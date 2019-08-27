Красный корпус университета Шевченко в Киеве временно побелел: фото

Знаменитый красный корпус Национального университета имени Шевченко на ул. Владимирской побелел. Киевляне обеспокоились, мол, один из символов города изменился до неузнаваемости. На самом деле памятник архитектуры реставрируют к 185-летию университета. Рабочие снимают слои красной краски до кирпичной кладки, затем грунтуют и штукатурят фасад, а после этого приступят к окраске в привычный красный цвет.
В здании также поменяют окна и отремонтируют входные ступени. Стоимость работ — 15 млн грн.
Напомним, что весной в этом году киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.
Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.
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