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Красный корпус университета Шевченко в Киеве временно побелел: фото

27 августа, 11:30

Василий Михальчук

Киевляне обеспокоились, что один из символов города изменился до неузнаваемости

Знаменитый красный корпус Национального университета имени Шевченко на ул. Владимирской побелел. Киевляне обеспокоились, мол, один из символов города изменился до неузнаваемости. На самом деле памятник архитектуры реставрируют к 185-летию университета. Рабочие снимают слои красной краски до кирпичной кладки, затем грунтуют и штукатурят фасад, а после этого приступят к окраске в привычный красный цвет.

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В здании также поменяют окна и отремонтируют входные ступени. Стоимость работ — 15 млн грн.

Напомним, что весной в этом году киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

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Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Киев университет реставрация

Источник: Сегодня

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