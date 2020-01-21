Курьезы весеннего призыва: в Киеве принесли повестку 12-летнему мальчику

Фото: vycherpno.ck.ua

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В Киеве старт весеннего призыва в армию ознаменовался курьезом: утром 21 января киевлянке Ирине Костюченко принесли повестку, в которой в армию призывают ее 12-летнего сына.

"Дети в школе, решаю "досыпать" – звонок в дверь. "Вам повестка, – говорит дворник. – Распишитесь!" Я в шоке, без очков, открываю – действительно бумажка, где я одним полуоткрытым глазом вижу имя среднего. Ребенку – только исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему – он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – пишет мама "призывника" на своей странице в Facebook.

Сначала киевлянка подумала, что повестка адресована ее старшему, 20-летнему сыну, который не подлежит призыву, однако, рассмотрев повестку, оказалось, что там указано имя ее сына-школьника. При этом, указан неверный год рождения.

"Среднему, родившемуся в январе 2008-го, система "накинула" 5 лет. Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила", – пишет Ирина Костюченко.

Сейчас мама "призывника" намерена посетить военкомат в назначенное повесткой время, поскольку сомневается, что по телефону сможет доказать сотрудникам военкомата, что они ошиблись.

"И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 см измерили, вес в 39 кг, заглянули в зубы… А то вдруг "уклоняется" пацан?", – иронизирует киевлянка.

В комментариях пользователи соцсети вспоминают другие случаи, когда повестки отправляли людям, не подлежащим призыву.

"С одной стороны это смешно. Но с этими повестками бардак полный. Как-то мой знакомый, у которого сын с ДЦП, получил повестку на сына. Смешно ему тогда не было", – пишет Людмила Шамрай.

Другие комментаторы шутят, что и 12-летнему мальчику будет чем заняться в войске.

"Пришла повестка – иди служить. Не лепите отмазок, мамаша! Школу потом закончит, экстерном. А то что маленький – не беда, в разведку пойдет, незаметным для врага будет", – иронизирует Валентин Огиенко.

Напомним, что теперь, по новым нормам, в армию на срочную службу могут быть отправлены молодые люди возрастом 18 лет. Эксперты пояснили, что новшество ввели после опроса – согласно его данным, множество молодых украинцев изъявили желание служить именно с 18 лет, а не с 20, как было раньше.

Между тем, несмотря на подписанный президентом указ об изменении призывного возраста, весной повестки получат молодые люди возрастом старше 20 лет. Призывать на срочную службу 18-19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

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