Лук и стрелы: купидоны с Почтовой площади в Киеве "стреляли" розами

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Традиция украшать памятник малышам-основателям Киева, который установлен на Почтовой площади, продолжает жить. Сегодня утром бронзовые изваяния Кия, Щека, Хорыва и их сестры Лыбедь превратились в маленьких купидончиков, которые дарят прохожим радость и любовь.

Еще до начала нашей акции к памятнику на Почтовой площади приехала пара молодоженов. Ребята рассказали, что решили пожениться именно в этот день, а памятник малышам-основателям Киева им очень нравится и они мечтают о своих детях. Пара уехала, так и не дождавшись превращения малышей в купидонов – спешили в ЗАГС.

Автор памятника, скульптор Владимир Журавель приехал на Почтовую площадь со своей девушкой Катей. Именно она пошила наряды малышам – это белые крылья и нимбы из льна.

"Материал я прикрепил к специальным металлическим конструкциям, которые сделаны индивидуально для каждого малыша. Конструкция крепится на спине и привязывается к статуям веревками", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Журавель.

По уже сложившейся традиции одевали малышей журналисты "Сегодня" вместе с автором памятника.

Процесс одевания – простой и быстрый. Конструкции с крыльями и нимбами привязываем к памятникам при помощи веревочек. С задачей мы справились буквально за несколько минут. Напомним, ранее мы одевали малышей в кожушки, штанишки, накидки, вышиванки, тельняшки, тогда процесс одевания затягивался до 40 минут, поскольку на одежде было много застежек.

Когда мы превратили в купидончика и маленькую Лыбедь, которая сидит на скамейке и смотрит на своих братьев, скульптор решил вооружить маленького Кия. Для этого он приготовил лук и стрелу Амура, которые вложил в ручки малышу. Получилось очень трогательно и красиво. Впрочем, "оружие любви" было на памятнике недолго. Его сняли, чтобы не украли вандалы, которые иногда воруют у малышей шапки и накидки.

"Говорят, что именно в этот день купидоны стреляют не стрелами, а цветами. Поэтому скамейку, где сидит княжна Лыбедь. мы украсили розами. Костюмчики на этот раз не такие изысканные, как обычно. Но в выполнении – трудоемкие, мне помогала моя невеста. Она пошила из белого льна крылья и нимбы. Чтобы их прикрепить на каждую из четырех фигур, пришлось сварить специальную основу из металла. Также я смастерил лук и стрелу. Так что наши малыши-купидоны тоже "постреляли" сегодня цветами и, надеюсь, влюбят не одну пару, которая посетит Почтовую площадь", – рассказал сайту "Сегодня " Владимир Журавель.

После украшения памятника к малышам-купидонам начали подходить прохожие и молодые люди. Они с интересом их рассматривали и фотографировали. Так что те, кто еще не нашел свою половинку, приезжайте к памятнику, он вам обязательно подарит любовь и счастье.

Также смотрите видео "Сегодня", как одевали малышей на Почтовой.

Напомним, что на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишкиот газеты "Сегодня" и группы компаний "Текстиль-Контакт". В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

Также маленьких основателей Киева в начале сентября одели в наряды в виде черных штанишек, тельняшек и маек в честь возвращения пленных моряков, которые удерживались в России.

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