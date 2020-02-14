Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Журналисты "Сегодня" продолжают начатую несколько лет назад традицию

Памятник малышам-основателям Киева, который установлен на Почтовой площади, снова заметно преобразился. Ко Дню всех влюбленных скульптуры Кия, Щека, Хорыва и их сестра Лыбедь получили новые костюмчики. Они стали маленькими купидонами. На бронзовых скульптурах появились крылья и нимбы, как у маленьких ангелов.

Одевать малышей на Почтовой стало уже доброй киевской традицией, которую придумали и начали журналисты сайта "Сегодня" в 2018 году, вместе с автором милого памятника, скульптором Владимиром Журавлем.

Кроме белых крыльев из льна, сегодня утром братья-основатели Киева вооружились луком и стрелами Амура. Поэтому, все, кто придет на Почтовую площадь к ним, обязательно влюбятся или найдут свою вторую половинку.

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По традиции одевают малышей журналисты "Сегодня" под чутким присмотром Владимира Журавля.

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Напомним, что на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишкиот газеты "Сегодня" и группы компаний "Текстиль-Контакт". В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

Также маленьких основателей Киева в начале сентября одели в наряды в виде черных штанишек, тельняшек и маек в честь возвращения пленных моряков, которые удерживались в России.

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