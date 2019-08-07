Малышку одели в желто-голубую одежду, даже надев на ее руку голубой браслет

Фото: Владимир Журавель

Маленькую княжну Лыбедь в Киеве снова переодели Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B5%20%D0%9B%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B5%20%D0%9B%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-07T11:09:00+03:00 Другие новости Малышку одели в желто-голубую одежду, даже надев на ее руку голубой браслет

На памятник маленькой княжне Лыбедь неизвестные фанаты снова надели новое яркое платье. Об этом сообщил автор скульптуры маленьким основателям Киева Владимир Журавель на своей странице в Facebook.

"Видно, появились какие-то фанаты скульптуры "Малышей, основателей Киева". Кто-то снова одел девочку", – написал Журавель и опубликовал фото красочного наряда.

Так, малышку одели в желто-голубую одежду, даже надев на ее руку голубой браслет. Вероятно, такой наряд поклонники придумали для Лыбеди ко Дню Независимости, который будет отмечаться 24 августа.

"Я предполагаю, что костюмчики шьет один человек. Они очень стильные и сделаны очень качественно, с любовью", – рассказал "Сегодня" Журавель.

Напомним, что не так давно киевляне снова поддержали замечательную традицию, начатую газетой "Сегодня": одевать памятник малышей-основателей Киева на Почтовой площади. Мы писали, что княжна Лыбедь получила летний наряд из хлопка.

Ранее и памятник ежику в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.

Вместе с тем, смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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