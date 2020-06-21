Малыши-основатели Киева стали серфингистами

Бронзовый памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади снова преобразился. Скульптуры малышей, которых ранее переодевали в вышиванки, теперь приодели в новые костюмы по случаю дня серфингиста, который отмечается сегодня – 21 июня.

Реклама

Как рассказал сайту "Сегодня" автор памятника, скульптор Владимир Журавель, превращения бронзовых малышей в серфингистов стало возможно по инициативе федерации серфинга Украины.

"Все уже устали от карантина. Людям хочется настоящего лета и хоть немного спорта. Поэтому, когда Юрий Зозуля, президент федерации серфинга Украины, предложил украсить яркими костюмами малышей-основателей, я поддержал эту идею. Памятники малышам, каждый раз преображаются, когда на них появляются новые одежды. А теперь, в образе серфингистов, они похожи на настоящих спортсменов", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель, автор памятника.

Маленькие Киев, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили яркие костюмы спортсменов. Бронзового князя Кия приодели в яркие пляжные шорты. Щек получил черный с ярко-зелеными вставками костюм для подводного плавания, Хорив – шорты футболку и блайзер. А княжну Лыбедь украсили специальным пончо для серфинга желто-апельсинового цвета. Головы бронзовых памятников украсили спортивными баффами с оригинальными надписями.

После того, как бронзовых малышей одели в костюмы их сфотографировали с досками для серфинга. Конечно же головные уборы и доски участники акции забрали по ее окончанию. На малышах-статуях остались только их новые наряды.

В тренде Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

Реклама

А для того, чтобы гости возле памятника не скучали там установили небольшой аттракцион в виде самодельных качелей: каждый желающий смог на них стать и удерживать баланс.

Костюмы пошили специалисты из компании "Текстиль-Контакт", которые шьют наряды для малышей с декабря 2018 года, когда памятник был украшен костюмами в первый раз.

Напомним, традицию одевать памятник на Почтовой площади в разные костюмы начали журналисты "Сегодня" в декабре 2018 года. Эту идею поддержал автор памятника Владимир Журавель и компания "Текстиль-Контакт", мастера которого пошили бронзовым статуям разные костюмы.

Напомним, что ранее столичный памятник переодевали не только в вышиванки, но также в костюмы медиков, которые сейчас оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.А в декабре прошлого года малышам досталась теплая одежда и бананы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама