Масштабные антитеррористические учения под Киевом: появились подробности

Копы участвовали в розыске и задержании условной диверсионной группы

Полиция Киевской области сообщила подробности проведения антитеррористической операции в регионе, которая началась 18 февраля.

По данным пресс-службы ГУ Нацполиции в области, накануне полицейские региона участвовали в розыске и задержании условной диверсионной группы. Вооруженные лица имели целью совершить преступление на потенциально опасных объектах Киевской области.

"Для установления места нахождения правонарушителей и их задержания, по приказу начальника полиции столичной области Андрея Небытова была введена специальная полицейская операция на территориях нескольких районов. Также в Главном управлении полиции региона развернута работа ситуационного центра и выставлены посты территориальных подразделений полиции, группы мобильного блокировки и автопатрули управления патрульной полиции, передвижные мобильные группы и экипажи полиции охраны в Киевской области", – говорится в сообщении.

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При этом в ходе проведения мероприятий копы проверили 366 транспортных средств и 405 человек. Задокументировали 58 административных нарушений.

Антитеррористические учения продлятся до 21 февраля.

Ранее Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке.

Также в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие Украина.

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