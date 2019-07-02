Военные учения Sea Breeze-2019: появились яркие фото

В учениях планируют принять участие 32 корабля, 24 летательных аппарата и более 3000 военных

Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise.































































В Одесской, Херсонской и Николаевской областях полным ходом идут масштабные международные военные учения "Си Бриз-2019". Начались они с практического занятия по технике безопасности. Военным показали различные боеприпасы, взрывчатые вещества, рассказали их боевые характеристики, а также ознакомили с правилами применения в ходе учений.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в учениях планируют принять участие 32 корабля, 24 летательных аппарата и более 3000 военных. Участие принимают 19 стран.

"Настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений, противник будет пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай", — анонсировали ранее в пресс-службе ВМС Украины.

Накануне в РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря.

Напомним, одну из локаций украинского-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось менять буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны Российской Федерации.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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