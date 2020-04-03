Материальная помощь на Пасху в Киеве: кто и сколько получит

Помощь получат почти 290 тысяч киевлян

По случаю Пасхи некоторые категории малообеспеченных слоев киевлян получат материальную помощь от города, сообщает КГГА. Согласно распоряжению, материальная помощь будет выплачена 289 091 жителю столицы.

Так, материальную помощь в размере 300 грн выплатят:

неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

лицам, которые являются получателями социальной пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении";

лицам, которые являются получателями государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражения нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или получили тяжелую травму. Также – нуждающимся в трансплантации органов, паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность;

лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи

неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату;

Материальную помощь в размере 280 грн выплатят:

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лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;

неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи человеку с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе – на уход за таким человеком

Единовременную адресную социальную материальную помощь начислят на текущие счета в банках для выплаты пенсий или на Карточку киевлянина. Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

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Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Отметим, несмотря на то что госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса, Кабинет министров поддержал инициативу назначения субсидий на оплату коммуналки украинцам, которые потеряли работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости – это можно сделать онлайн.

Также сайт "Сегодня" разбирался в системе монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

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