Меняем мусор на деньги: где в Киеве можно сдать хлам и получить прибыль

За бутылки от элитного алкоголя платят до 2 гривен, а пластик принимают не всех цветов

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Сортировка мусора в Киеве становится все более популярной. У многих горожан дома появилось несколько контейнеров, в которые отдельно выбрасываются бумага, пластик, стекло и металл. Скопившееся вторсырье можно отправить на станции приема, либо оставить в специальных контейнерах.

Недавно городские власти отчитались об установке в Киеве 2500 контейнеров для раздельного сбора мусора, пригодного для переработки – бумаги, стекла и некоторых видов пластика.

"На первом этапе мы как муниципалитет способствуем и помогаем запустить этот проект. Ведь ходит миф, что сортировка и переработка мусора – это очень прибыльное дело. Однако на практике видим: эта работа – на грани рентабельности", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев

Такая практика помогает сократить количество мусора, который попадает на полигон и отравляет окружающую среду. По предварительны подсчетам, благодаря установленным контейнерам городские службы по вывозу мусора смогут собирать на переработку около 3 тысяч кубических метров пластика, стекла и бумаги ежемесячно. На большинстве популярных станций вторсырье принимают безоплатно. Однако, в некоторых случаях за принесенные бутылки, макулатуру или пластиковые кульки можно получить деньги. Сайт "Сегодня" выяснил, как и где можно избавиться от полезного мусора, и где за это могут даже заплатить.

Сдаем бесплатно: удобные пункты приема и сортировочные станции

В Киеве на сегодняшний день работают сотни пунктов приема вторсырья. У каждого – свои особенности и ассортимент принимаемого хлама. Крупнейший из них, от организации "Україна без сміття", находится по адресу Саперно-Слободская, 25/4, неподалеку от станции метро "Демиевская".

Здесь – широкий спектр сортировки мусора. Справиться с тем, что и куда нужно отправлять, помогут консультанты. Так, на пункте готовы принять несколько видов пластика, бумагу (кроме салфеток, чеков, наклеек, пергамента и факсовой бумаги), стекло, алюминий (консервы или еда для котов), фольгу, аэрозоли, а также металлическую кухонную посуду и маленькие гаджеты. Главное правило – весь сдаваемый мусор должен быть чистым и сухим. С детальным списком принимаемого вторсырья можно ознакомиться по ссылке.

Также за доплату можно сдать некоторые виды мусора на безопасное сжигание. Это обойдется в 50 грн за 30-литровый пакет, и 100 грн – за 120 литров. Не принимают на переработку и сжигание лампочки, термометры, таблетки, шприцы, тару из-под краски и лаков, габаритные гаджеты и батарейки. Также не примут пластилин, пластик с металлом (например, искусственную елку), дерево и средства личной гигиены.

График работы станции: понедельник и вторник – выходной, среда-пятница – 14:00-19:30, суббота-воскресенье – 10:00-15:50. В государственные праздники пункт приема не работает.

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Также безоплатно можно оставить вторсырье на переработку в одном из трех пунктов SilpoRecycling – на улице Калнышевского, 2, Здолбуновской, 4, и на улице Драйзера, 8. Станции работают со вторника по пятницу с 17:00 до 20:30, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 15:30. Понедельник – выходной.

Кроме того, сдавая вторсырье можно помочь украинским бойцам, получивших тяжелые ранения в боях на Востоке Украины. Так, один из благотворительных фондов собирает пластиковые крышечки от бутылок с водой, сока или молочных продуктов. Собранные от переработки средства идут на протезы для ветеранов. Оставить крышечки можно в нескольких десятках пунктов, список адресов – по ссылке.

Сдаем за деньги: как заработать на бутылках и старом холодильнике

Избавиться с пользой для кошелька от макулатуры, некоторые виды пластика и алюминиевые баночки от напитков можно в одном из пунктов от "Киевгорвторресурсов". Здесь примут бумагу, стеклобой, ПЭТ-бутылки и крышки, полимерные и поликарбонатные емкости.

"На прошлой неделе сдала пять кило бумаги в точке "Киевгорвторресурсов". Дали шесть гривен. Пробовала сегодня впервые сдать пластик. Но поскольку они принимают не все, часть просто выбросила в урну для пластика: у нас недавно у метро поставили две штуки. Надеюсь, оттуда действительно это все едет на переработку", – рассказала нам киевлянка Катерина.

Прайс в пунктах предприятия – одинаковый. Так, за полиэтиленовые канистры и флаконы заплатят 1,5 грн/кг, крышечки от бутылок – 5 грн/кг, а за ПЭТ-бутылки – 3 грн/кг. Прием макулатуры – 1-1,2 грн/кг, ватных матрацев – 0,2 грн/кг, стеклобоя – 0,5 грн/кг. Также здесь заберут деревянные поддоны – 15 копеек за штуку. Примечательно, что со средины мая здесь временно не принимают пластиковые пакеты-"маечки", объясняя это тем, что украинский рынок вторсырья сейчас ими перенасыщен.

Между тем, в городе немало небольших пунктов, которые принимают многие виды вторсырья и цены везде – разные.

"На Щусева возле моего дома ПЭТ идет по 4 гривны. Здесь также, например, принимают электросхемы, всякие разновидности черных и цветных металлов и их сплавов. А так – надо проверять, везде по-разному и везде разное принимают", – рассказал "Сегодня" киевлянин Максим.

На Ярославской работает пункт, который, в основном, ориентируется на разные виды бутылок, однако принимает и пластиковые ящики, и строительную пленку.

Примечательно, что здесь стоимость пивных бутылок зависит от бренда, которыми они используются – от 25 до 70 копеек за штуку, а бутылки от водки и элитного алкоголя принимают по особым ценам.

Можно с пользой избавиться и от старой техники. Так, в Киеве несколько фирм специализируются на приеме неработающих холодильников, стиральных машин, старых микроволновок и другой габаритной техники. Также заберут чугунные ванные и батареи. Цены стартуют от 50 гривен за единицу, приятный бонус – все это увезут из вашей квартиры бесплатно.

Напомним, последние годы в Украине все чаще поднимают проблему ответственной сортировки мусора из-за того, что объемы выброшенного пластика, стекла и прочих отходов исчисляются миллионами тонн. Из одного только Киева ежесуточно вывозят 150 машин бытовых отходов. В мае вступил в силу закон о ЖКУ с современными нормами сортировки мусора не только для тех, кто его вывозит, но и для обычных граждан.

Увы, как и некоторые другие законы, этот, похоже, в ближайшее время так и останется на бумаге, потому что для миллионов городских жителей не созданы нормальные условия сортировки — нет контейнеров для раздельного сбора мусора, как и сортировочных и перерабатывающих станций. Сортировкой и переработкой мусора в Украине по большей части занимаются лишь активисты. Корреспондент "Сегодня" провел в Киеве собственный эксперимент протяженностью в два месяца.

Ранее "Сегодня" писали о "мусорном" скандале в Кропивницком: под окнами горожанина вывалили грузовик отходов. Коммунальщики отомстили местному жителю за "неправильный" мусор в придомовом контейнере.

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