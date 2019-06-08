Как мы научились сортировать мусор и даже платить за него: эксперимент "Сегодня"

Корреспондент два месяца стирал пакеты и прессовал бутылки для переработки

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В последние годы в Украине все чаще поднимают проблему ответственной сортировки мусора из-за того, что объемы выброшенного пластика, стекла и прочих отходов исчисляются миллионами тонн. Из одного только Киева ежесуточно вывозят 150 машин бытовых отходов. В мае вступил в силу закон о ЖКУ с современными нормами сортировки мусора не только для тех, кто его вывозит, но и для обычных граждан. Увы, как и некоторые другие законы, этот, похоже, в ближайшее время так и останется на бумаге, потому что для миллионов городских жителей не созданы нормальные условия сортировки — нет контейнеров для раздельного сбора мусора, как и сортировочных и перерабатывающих станций. Сортировкой и переработкой мусора в Украине по большей части занимаются лишь активисты.

Начало эксперимента

Корреспондент "Сегодня" решил не ждать у моря погоды и провел собственный эксперимент протяженностью в два месяца. В отличие от многочисленных экоактивистов, я не имел никакого опыта в сортировке мусора, поэтому начал с того, что просмотрел несколько видеороликов о тех, кто самостоятельно делает Украину чище. Это помогло мне понять, что именно подлежит переработке, и научиться читать маркировку. Например, в Украине большинство организаций с удовольствием принимают пластиковое вторсырье с маркировкой PP, PET, HDPE, но отсеивают то, где есть маркировка PS — полистирол.

В моем случае было важно, чтобы в мусорное ведро угодило только то, что вообще не подлежит переработке. Все остальное нужно было не выбрасывать, а в конце эксперимента сдать приемщикам вторсырья. Для начала я определил, что теперь пустые пластиковые бутылки, крышки, стеклянные и жестяные банки, которые накопятся в нашей семье за время эксперимента, буду складировать в огромную сумку. Практически ежедневно там оказывались 1—2 пластиковые бутылки из-под молока, а раз в 3 дня — 5-литровая бутылка из-под воды. Чтобы не заводить в скором времени еще одну сумку, бутылки я приловчился прессовать и компактно укладывать. Ведь кроме бутылок еще пришлось выделить место для стеклянных банок. А еще — жестянки из-под консервов, крышки. Так что место приходилось экономить, чтобы не превратить квартиру в склад барахла. Второй небольшой минус: необходимость мыть всю без исключения тару, а значит увеличивать расход воды и суммы в платежках.

Фото: Сегодня

Разделять так разделять

Однажды, во время очередной вахты по перемыванию пустой тары, на кухне перегорела лампочка. Обычная, мощностью в 100 Вт. Выкрутив, я уже хотел было ее выбросить, но тут же себя одернул — сортировать так сортировать! Несколько минут возни — колба лампы отделена от цоколя и оправлена в сумку со стеклом, а цоколь — "уехал" к жестяным крышкам и мюзле от шампанского. Дальше — больше. Дошло до того, что я начал мыть пакеты-майки, чтобы их сдать на переработку — это раздражало жутко, даже в какой-то момент хотелось перестать спасать планету, но "майки" победили.

На балконе появился аккуратный ряд вымытых пакетов. Представляю, что обо мне могли подумать прохожие, которые видели гордо реющий "маечный батальон" с улицы. Но нет худа без добра — чтобы легче было мыть пакеты, я перестал клеить на них ценники, а еще чаще старался лепить наклейки на сами продукты. Особенно хорошо это получалось с бананами и капустой. С картошкой — сложнее. Пару раз особо предупредительные кассиры на кассах начинали упаковывать мои бананы в пакет — я отвечал твердым отказом и даже позвонил на горячую линию пожаловаться. Удивительно, но в кол-центре мне ответили, что я не одинок — просьбы не паковать товары на кассе поступают регулярно.

"Мы обязательно учтем ваши пожелания", — заверили меня в кол-центре.

Два месяца по принципу "разделяй и сортируй" пролетели мгновенно. На балконе своей участи ждали отсортированные металл и пластик, стеклянные бутылки, пакеты-майки, обертки от конфет и шоколада, и многое другое. Я даже не поленился привезти с дачи несколько стеклянных бутылок и присовокупить к "коллекции". Помогли и коллеги — узнав о рейде на перерабатывающую станцию, несколько человек принесли из дому несколько стеклянных и пластиковых бутылок и бутылок из-под шампуня. Окидывая взглядом плоды двухмесячных трудов, стало интересно — сколько же вторсырья не будет гнить на свалке под Киевом, а получит новую жизнь. Мои подсчеты откровенно порадовали: 17 кг одного только стекла, 90 крышечек от пластиковых бутылок и примерно столько же всяких тюбиков и пакетиков, около сотни пластиковых пакетов. Пластиковые бутылки и тетрапак-упаковки я тоже взвесил — они потянули на три кило. Остался последний этап — отвезти все это на переработку.













Поехали сдавать

Своим ходом довезти собранный мусор оказалось невозможно — пришлось взять машину. Три объемные сумки заняли весь багажник — крышка закрылась с трудом. Для сдачи мы выбрали не обычный пункт приема вторсырья, которых в Киеве несколько десятков, а тот, который организовали экоактивисты — и не прогадали. На сортировочной станции был санитарный день — это означало то, что будут вывозить вторсырье, собранное за последние несколько дней. Как раз загружался грузовой автомобиль тем, что сдали за майские праздники киевляне. В считанные минуты четверо рабочих загрузили фуру картоном и огромными тюками, в которых были упаковки для яиц. Каждый из таких тюков весил от 70 до 88 кг. Тем временем на станцию приехала руководитель проекта Евгения Аратовская, которую коллеги в шутку называют Королевой мусора. Она на такое прозвище не обижается, а скорее наоборот — это в какой-то мере тешит ее самолюбие.

Когда "королева" увидела три моих сумки, которые я привез в ее "королевство", она с улыбкой спросила:

"Где вы все это насобирали?". "Это результат двух месяцев недоспанных ночей и сотен литров потраченной воды", — отшутился я.

Зайдя в помещение сортировочной станции, я поразился: вдоль стен стояли огромные мешки высотой около 3,5 метра, заполненные спрессованными пластиковыми бутылками, стеклом, пластиковыми крышечками, которых здесь, похоже, десятки тысяч, и мелкими металлическими изделиями.

"Это собрано только за период маевок. Каждый день сюда привозят свой мусор около 200 человек", — рассказала нам Евгения.

С трудом отыскав свободный столик, я начал раскладывать свое богатство. Отдельно бутылки, отдельно разложил металл, чуть поодаль — крышечки, пластиковые бутылки, бутылки из-под шампуня и моющих средств.

"Правильно рассортированы пакеты по видам, стеклянные бутылки по цвету, а вот с пластиковых бутылок лучше снять этикетки. Дело в том, что не все, кто покупает вторсырье, готовы брать бутылки с этикетками. Металлические крышки лучше не складывать вместе с жестяными банками. Так что вы рассортировали все на твердую четверку по пятибалльной системе. В любом случае, важно, что все это уже точно не попадет на свалки, а уже в ближайшие дни будет переработано, и из этого сделают новые вещи, — сказала нам Евгения. — А вот этот пластик не подойдет — его придется сжечь".

Оказывается, сжигать нужно пластик с маркировкой PS, колпачки от освежителей воздуха и весь пластик без маркировок. Эта услуга платная — например, объем в 120 литров обойдется гривен в 200. Но это не отпугивает людей — при нас на станцию приехала молодая пара на шикарном внедорожнике, они сдали несколько пакетов пивных бутылок, упаковок из-под моющих средств и гору пластиковых крышек.

"Приезжаем сюда уже не первый раз — живем неподалеку. Сортируем отходы уже практически на автомате — привыкли, — поделился Сергей. — Да, за это нужно платить, но есть и польза: мы стали замечать, что меньше покупаем того, что нуждается в переработке. Сейчас мы за три месяца собираем столько, сколько раньше за три недели".

Я последовал примеру и тоже уплатил за утилизацию, а все остальное сдал на переработку. Резюмируя, хочу признаться — через несколько дней после окончания эксперимента поймал себя на мысли, что продолжаю сортировать отходы и дальше, и уже планирую новую поездку на станцию.

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Свалки: больше, чем Дания

Украина, увы, находится среди стран — лидеров по количеству мусорных свалок. По данным Всеукраинской экологической лиги, свалки занимают большую территорию, чем природные заповедники. Площадь, заваленная мусором, увеличивается и уже захватила 7% территории, или 43 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией Дании.

"Это позор, ведь площадь объектов природного заповедного фонда всего около 4,5%", — говорит глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Официальных свалок в стране сейчас 6000, незаконных, которые чаще всего расположены за околицами сел, — около 35 тысяч. По данным Госстата, только на официальных свалках накоплено 55 млрд куб. м, или 12,5 млрд тонн отходов; сколько же мусора находится на "самостийных" мусоросборниках, не знает никто. В пересчете на одного украинца приходится около 300 т отходов плюс еще 2 млрд тонн в Крыму и на оккупированном Донбассе, которые статистика с 2014 года не учитывает. Если представить, что весь украинский мусор сложили в одну огромную кучу, получим гору диаметром порядка 20 км в основании и высотой в 10 км — это выше Эвереста! Для его вывоза понадобится 625 тысяч грузовых вагонов, притом что весь парк грузовых вагонов страны составляет всего 104 000 шт. грузовагонов всех типов. Пока его не вывозят, а накапливают: ежегодно только бытового мусора добавляется 50 млн куб. м, или 11 млн т, то есть каждый украинец от мала до велика "производит" в год четверть тонны мусорных отходов объемом в 1,25 куб. м. Из них 94% — так называемые мокрые отходы — остатки продуктов, перемешанные со всем, что попадает в мусорное ведро — а это не только бумага, пластик, стекло, но и опасные предметы: батарейки, лампочки, краски, лаки. Только 6% мусора отсортировывается и идет в переработку. Как подсчитали специалисты, сейчас Украина нуждается в строительстве минимум 450 новых полигонов.

Проблемы страны. Незаконных свалок в Украине около 35 тысяч Фото: AFP

В мире: пригодились и окурки

В Швеции не только перерабатывают 99% своих отходов, но и закупают их в других странах. В этой стране успешно работают более 30 мусороперерабатывающих заводов. Благодаря сжиганию на них отходов шведы получают энергию для отопления своих домов. Впрочем, проблема с мусором в этой стране решена не только благодаря властям, но и тому, что шведы ответственно сортируют мусор и отвозят его на переработку. Пользу приносит даже пепел, который остается после сжигания отходов — его просеивают и крупные частицы используют при строительстве дорог.

Ответственно к утилизации мусора относятся и в Японии. Там и власти, и граждане понимают — территории своих небольших островов нерационально загромождать мусорными полигонами. В Японии принято сортировать отходы по таким критериям: сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный. Каждый вид отходов вывозится по определенным дням, которые устанавливаются местными властями. Хорошие показатели в Японии и по утилизации старой бытовой техники, благодаря которой страна самураев и сакур ежегодно получает 1 млн тонн железа и 50 тыс. тонн цветных металлов.

Инновационное применение переработанному пластику нашли специалисты в Нидерландах. В городе Зволле построили велосипедную дорогу, покрытие которой полностью изготовлено из пластика.

Самый распространенный в мире мусор — сигаретные окурки, оказывается, уже стал вторсырьем. В далекой Бразилии установлены урны для "бычков", которые неплохо заполняются местными курильщиками. Специалисты периодически изымают содержимое и отправляют на перерабатывающее предприятие. Там из окурков делают писчую и упаковочную бумагу.

Черви в помощь дачникам

Мода на раздельный сбор мусора в домашних условиях подтолкнула некоторых людей не выбрасывать даже органические отходы: банановую кожуру, луковичную шелуху, яичную скорлупу и прочее. В продаже появились специальные черви, которые способны в закрытой емкости и импровизированных "вольерах" перерабатывать такие отходы в удобрение для сада и огорода.

Редактор отдела "Мир" газеты "Сегодня" Ирина Ковальчук вместе с мужем решила также провести эксперимент по превращению отходов в гумус.

"Муж предложил купить червей для получения гумуса, что мы и сделали — купили два вида, потратив на это 900 гривен. На даче обустроили им компостную яму, теперь привозим им из Киева пищевые отходы, время от времени подсыпаем листья и скошенную траву. Правда какой там получился гумус — еще не видели. Но новые червячки уже появились", — говорит Ирина.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о "мусорном" скандале в Кропивницком: под окнами горожанина вывалили грузовик отходов. Коммунальщики отомстили местному жителю за "неправильный" мусор в придомовом контейнере.

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