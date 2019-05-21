"Мусорный" скандал в Кропивницком: под окнами горожанина вывалили грузовик отходов

Коммунальщики отомстили местному жителю за "неправильный" мусор в придомовом контейнере

Мусорный скандал в Кропивницком – местные коммунальщики решили проучить неряху: привезли грузовик строительных отходов и выбросили ему под дом.

Как выяснилось, "наказать" решили мужчину, который остановился в центре города, вынул из багажника мешок с мусором и выбросил его в контейнер на глазах коммунальщиков.

Мусор оказался строительным – его запрещено выбрасывать в придомовые контейнеры. Своим нарушением мужчина настолько возмутил коммунальщиков, что они не только составили админпротокол, но и, не поленившись собрать отходы, вернули горожанину прямо под окна.

После этого и вспыхнул скандал: оказалось, что коммунальщики ошиблись адресом и высыпали гору мусора под ворота соседки нарушителя, Нины.

"Я как вышла, милиция, люди, я ж глянула – мусор. Я не могу понять, где он взялся", – заявила она.

Рабочие извинились и вернули мусор в грузовик, но останавливаться не стали. За несколько дней они таки доставили отбросы Андрею. Горожанин негодует и уверяет, что это не его мусор.

"Даже если они инкриминируют, что я выбросил строительный мусор, то зачем они мне бытовые отходы привезли. Ну на каком основании?" – возмутился Андрей Главацкий.

В свою очередь, коммумнальщики подчеркивают: какие именно отходы вернули – не важно. Они предупредили, что такие кучи будут высыпать под домом каждого нарушителя, не сортируя.

"Пусть своими руками данный гражданин, нарушитель, неряха, почувствует, что такое работа дворника, а другие пускай смотрят", – заверил Андрей Максюта, начальник специнспекции горсовета Кропивницкого.

Однако такой метод наказания не нравится жителям близлежащих домов.

"У нас тут дети гуляют. Мы-то ни при чем, но ми это все наблюдаем. Нюхаем", – заявила жительница микрорайона Лиля.

Убирать под домом гору отходов Андрею придется самому.

"Выписал машину 760 гривен, плюс заплачу за свалку. Самостоятельно загружу и вывезу на свалку", – пообещал он.

Однако закопать "топор войны" с коммунальщиком на этом не собирается и готовить на коммунальщиков судебный иск.

Напомним, ранее в силу новый закон о жилищно-коммунальных услугах, а вместе с ним — и новые правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами. Согласно их нормам, сортировать мусор теперь обязан каждый украинец, а за это ему дадут возможность сэкономить на его вывозе.

Также "Сегодня" рассказывали, как киевляне научились зарабатывать на мусоре.

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