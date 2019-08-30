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Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фото

30 августа, 02:16

Детей без вакцинации могут отправлять на дистанционное обучение

Мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 Шевченковского района столицы, сообщает КГГА. Таким образом, градоначальник решил на собственном примере показать, что прививки – это необходимо.

Кличко заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию учащихся школ и воспитанников детских садов.

"В городских клиниках вакцинация бесплатная, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это – забота о собственном здоровье и здоровье людей, которые рядом, – отметил мэр. – Собственным примером я сегодня показываю насколько это важно. И для детей, и для взрослых. И перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом – здоровье своих детей".

Мэр столицы напомнил, что существует Закон Украины о защите населения от инфекционных болезней. Одна из статей которого запрещает посещать учреждения для детей, если ребенок не вакцинирован из-за отказа родителей.

В КГГА отмечают, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева будут ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование.

По состоянию на конец августа в Киеве зарегистрировали почти 5500 случаев заболевания корью. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Среди заболевших корью, не были привиты 2105 пациентов (38,3%) и не имели данных о прививках – 2842 пациентов (51,7%). В течение отчетного периода зарегистрировано 2 летальных случая от осложнений кори у жителей Дарницкого и Днепровского районов, у которых отсутствовали данные о прививках.

Напомним, в прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этомВерховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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Киев Кличко прививки вакцинация

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