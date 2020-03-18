Милый котик и золотые рыбки: в пригороде Киева появился новый мурал

Несмотря на карантин, известный столичный художник Виталий Гидеван продолжает радовать киевлян своими яркими рисунками. Вчера, 17 марта, на детском садике "Золотой колосок" (Софиевская Борщаговка) появился новый рисунок в виде мордочки кота и трех золотых рыбок, которые, как наши мысли, летают в облаках.

"Котика и рыбок нарисовал вчера. На работу потратил три часа. Карантин когда-нибудь закончится, а дети вернутся после его окончания в садик и им будет приятно увидеть что-то новое, яркое. Кстати, три рыбки символизируют наши мысли и вдохновение, которые постоянно летают вокруг нас. Главное, их уловить и вовремя подхватить", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

В рисунке много ярких и разных оттенков. Есть даже маленькое красное сердечко – это то, о чем думает котик – любовь. Художник потратил на работу от 10 до 15 баллончиков краски.

"На стенах садика уже достаточно много моих работ. Я планирую превратить это заведение в арт-садик. Его стены будет украшать много ярких рисунков. И они будут радовать местную детвору", – добавляет Виталий Гидеван.

Фото: Виталий Гидеван В тренде Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

Напомним, что столица будет на карантине до 3 апреля. В городе закрыты детсады, школы, университеты, спортивные комплексы, бассейный. Также закрыто на карантин и метро.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама