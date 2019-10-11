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Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео

11 октября, 19:16

По мнению очевидцев, девушка решила поднять настроение окружающим

В Киеве девушка в наушниках устроила танцы прямо в вагоне столичного метро. По мнению очевидцев, таким образом, отбросив комплексы, она решила поднять настроение уставшим киевлянам.

Напомним, ранее в Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал дебошира.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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Кроме того, в столичном метро пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро.

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Фото: moygrad

Так, как видно на кадрах ролика, парень ехал с компанией молодых людей и, находясь на сиденье рядом с другими пассажирами, закурил. При этом ситуация развеселила спутников нарушителя. Остальные пассажиры не реагировали на инцидент, кроме одной женщины, которая сделала парням замечание. При этом они вели себя по-хамски, а курильщик вышел из вагона на станции метро "Вокзальная".

В комментариях под видео пользователи начали возмущаться поведением не только хулигана, но и остальных пассажиров, которые предпочли не вмешиваться в ситуацию. При этом люди также пишут о том, что с такими людьми "связываться бесполезно".

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Киев метро танцы

Источник: Сегодня

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