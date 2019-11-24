Мороз спадет, но жарко не будет: какой ожидается погода в Киеве

В середине недели разбушевались морозы, но сегодня будет незначительное потепление

/ Фото: Pixabay

В воскресенье, 24 ноября, немного потеплеет по всей Украине. В Киеве и области ожидается довольно холодная погода, но станет теплее в сравнении с последними днями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в последнее время в столицу резко заглянули морозы, было в районе -5, а ночью до -12. Поэтому сегодня можно говорить о неком потеплении.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье осадков не будет, а температура воздуха в Киеве ожидается от -1 до +1. По области немного "теплее" – до +2.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Напомним, 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц. Смотрите об этом в сюжете:

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