Погода в Киеве: синоптики сообщили, когда спадут морозы, но придут дожди

К концу недели в столице уже не будет минусовых отметок температур, но пойдут дожди

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве, где с прошлой недели установилась морозная погода, немного спадут морозы. В частности, в понедельник температура воздуха днем составит 0...-2. Ночью будет -5...-7 градусов. При этом, как сообщает Укргидрометцентр, днем будет солнечно.

Вместе с тем уже во вторник, 26 ноября, днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет -1...-3 градуса.

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В среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют такую же погоду и температуру.

В четверг, 28 ноября, температура воздуха поднимется днем до +4...+6 градусов, а ночью уже не будет минусовых отметок.

В пятницу, 29 ноября, днем прогнозируют +4...+6 градусов, ночью будет +2...+4 градуса. Синоптики обещают дождливую погоду.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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