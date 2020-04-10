Можно ли купить тест на коронавирус: Кличко опроверг заявление Минздрава

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг заявление Министерства здравоохранения о том, что экспресс-тест на коронавирус могут продавать в аптеках.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что аптеки могут закупать и продавать экспресс-тесты на коронавирус.

Вместе с тем, в ходе брифинга 10 апреля Кличко сообщил, что необходимость тестирования на коронавирус может определить только врач – семейный или врач-инфекционист. И делают экспресс-тесты только врачи в больницах.

"Есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку. Впрочем, если у вас все же есть основания сделать тест, но вам отказали, обращайтесь с жалобой на горячую линию КГГА 15-51. Или на горячую линию Министерства здравоохранения", - сказал мэр.

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По его словам, делать массовое тестирование всех жителей города – нецелесообразно и организовать это невозможно.

"Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно – невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР-теста. То есть, уже для лабораторного исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", – уточнил Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день в больницах Киева есть 13 тысяч экспресс-тестов.

По данным Telegram-канала PavlovskyNews, большинство киевских аптек не планируют продажу экспресс-тестов на коронавирус. В частности, в пяти из шести крупнейших сетей аптек в Киеве тестов нет и их поставки не планируются. Только в аптеках одной сети есть экспресс-тесты. При этом в большом количестве – 99 штук – тесты украинского производства есть только в двух аптеках в районе Академгородка. Один тест стоит 490 гривен.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 10 апреля в Киеве заразились COVID-19 348 человек. Всего в Украине 2203 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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