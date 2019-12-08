"Варта на Банковой": под Офисом президента собрались уже более тысячи человек

Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки, который состоится в понедельник, 9 декабря

Перед Офисом президента Украины на акцию "Высадка на Банковой" собрались уже более тысячи человек, но люди постоянно подходят.

Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, 9 декабря.

На площади установили несколько агитационных палаток политических партий.

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Еще перед началом акции правоохранители разобрали сооруженную организаторами сцену. Впоследствии удалось достигнуть компромисса и митингующие принесли на Банковую новую сцену.

Под стеной здания Офиса сложены в собранном состоянии жилые палатки.

Сейчас активисты начинают обустраивать свой быт, в частности сносят автономные генераторы, деревянные поддоны, металлические бочки для костра, большие котлы для приготовления пищи и дрова в мешках.

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Непосредственно на площади перед Офисом президента работает только полиция диалога, однако полицейские и нацгвардейцы других подразделений сосредоточены на прилегающих улицах, в том числе возле Национального драматического театра имени И. Франко, а также на улицах Институтской и Лютеранской. Сейчас на ступенях в Офис президента уже начали выступать активисты.

Выступающие заявляют о намерении находиться там как минимум до объявления результатов саммита в "нормандском формате" в Париже. Они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках "нормандского саммита".



Напомним, сегодня в Киеве прошло вече под лозунгом "Красные линии" накануне важных переговоров в Париже Нормандской четверки. На Майдане незалежности собрались тысячи людей. Они рассказали, чего ожидают от переговоров "Нормандской четверки".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях оппозиция в Раде очертила "красные линии" переговоров с Путиным. "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" выступили с совместным заявлением.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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