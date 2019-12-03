"Нет – капитуляции": оппозиция в Раде очертила "красные линии" переговоров с Путиным

«Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность» выступили с совместным заявлением

Три оппозиционные фракции Верховной Рады – ВО "Батькивщина", партии "Голос" и "Европейская солидарность" во вторник, 3 декабря, сделали совместное заявление с трибуны парламента.

Оппозиция призвала руководство Украины не допустить капитуляции на переговорах Нормандской четверки и очертила "красные линии", за которые нельзя переступать на переговорах с Владимиром Путиным.

По мнению оппозиции, вызовы, которые стоят перед Украиной накануне "нормандской встречи", могут поставить под риск саму украинскую государственность, поэтому она провозгласила лозунг "Нет – капитуляции!". И ради недопущения "сценария Путина" в Украине три фракции приняли совместное

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"Заявление о недопущении нарушения национальных интересов Украины.

Осознавая риски безопасности и национальным интересам Украины, реализации европейского и евроатлантическому выбору Украины, которые исходят из продолжающейся агрессии Российской федерации, заявляем о необходимости соблюдения во время переговоров в "нормандском формате", принципиальных позиций, "красный линий", нарушение которых нанесет непоправимый вред Украине:

никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации;

никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса;

никаких политических действий, в частности выборов, на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности, в частности, выведения российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей;

никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма в Украину;

никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Политические силы требуют соблюдения принципа: "сначала – безопасность", включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращения Украине контроля над украинско-российской границей".

В связи с этим партии заявили о координации своих действия для обеспечение нерушимости "красных линий" и соблюдения национальных интересов нашего государства, а также призвали все государственнические партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением о встрече Нормандской четверки и призвал украинцев не реагировать на заявления различных политических сил якобы о капитуляции и сдаче интересов Украины.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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