Зеленский рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате"

Президент заверил, что на "нормандской встрече" он не будет "блюдом"

/ Фото: president.gov.ua

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Украина должна быть равноправной страной на международной арене.

Об этом заявил Владимир Зеленский, президент Украины, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"

"Я очень не хочу, чтобы Украина была страной "между". Потому что у этого "между" есть продолжение – "между прочим". Я очень хочу и верю, и мы все делаем для того, чтобы Украина была... Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной независимой сильной страной", – сказал он.

Зеленский добавил, что на предстоящей встрече в "нормандском формате" он не будет "блюдом", а будет сидеть за столом на равных с другими участниками переговоров.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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