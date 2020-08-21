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На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасности

21 августа, 08:36

Наталья Руда Наталья Руда

Дождь придет на смену сухой и жаркой погоде

В Киеве и области на смену сухой жаркой погоде, из-за которой повысился уровень загрязнения воздуха, придут дожди. Так, днем в пятницу, 21 августа, в городе и регионе ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в столице из-за высокой температуры воздуха ограничен въезд грузовиков весом боле 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10:00 до 22:00 . Кроме того, на улицы города вывели поливомоечную технику. Спецтехника работает на улицах города круглосуточно.

Также смотрите в сюжете, что происходит с воздухом в столице:

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Киев погода прогноз погоды гроза погода в Киеве

Источник: Сегодня

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