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На Киев надвигается сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 13:42

Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с

Фото: Getty Images

До конца суток в четверг, 11 апреля, в столице ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Жителей города призвали быть осторожными, плотно закрыть окна в домах, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице лучше не стоять возле старых высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

Также не следует парковать автомобиль под старыми деревьями, особенно тополями. При падении деревьев или веток, при травмировании людей предлагают звонить по телефону "101" или "103".

Напомним, что синоптики прогнозировали на четверг по Киеву и области дожди. Также мы сообщали, что вследствие непогоды в первой половине дня на столичных дорогах произошло около 18 ДТП.

Отметим, что апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Также смотрите видео, как в США шторм принес град размером с куриное яйцо.


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Тег Киев, ветер, ураган

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