В Киеве резко испортится погода: объявлено штормовое предупреждение

В городе днем прогнозируют сильный ветер и грозу

В Киеве в четверг, 30 апреля, синоптики обещают до +21...+23 градусов, но ожидается ухудшение погодных условий – синоптики прогнозируют днем грозу и сильный ветер, объявлен I уровень опасности.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, порывы ветра в Киеве днем будут достигать 15-24 м/c.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Отметим, что ночь на воскресенье, 26 апреля, оказалась для Киева рекордно дождливой.

Напомним, в воздухе Киева с 21 по 27 апреля содержание токсичных веществ превысило норму в несколько раз. В частности, на улице инженера Бородина концентрация диоксида азота была превышена в 11 раз.

Новости "Сегодня" ранее писали, как проверить качество воздуха и кому из специалистов доверять. Подробнее смотрите в сюжете:

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