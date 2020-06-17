На Оболони расцвела необычная клумба (фото)

В Оболонском районе распустились цветы на огромной клумбе, которую сотрудники зеленого хозяйства разбили на большой развязке.

"Вам, наверное, знакома эта цветочная клумба. Ее рабочее название – "360", поскольку ее размер – 360 м2. Клумба устроена вдоль кольца, которое ведет к пр. Степана Бандеры с пр. Героев Сталинграда. Она действительно поражает размерами, количеством цветов и цветом", – сообщают в КП УЗН Оболонского района.

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Сейчас на клумбе цветут маки, цинерария, агератум, тагетис, сальвия и петуния.

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Напомним, на Певческом поле в Киеве 19 июня откроется выставка "Цветочное сафари". Ранее в столичном ботсаду на Печерске расцвело тюльпановое дерево.

Тем временем ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая. Посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.

Как ботсад переживал карантин, смотрите в сюжете:

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