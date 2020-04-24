На Певческом поле в Киеве расцвели десятки тысяч тюльпанов (фото)

На Певческом поле в Киеве расцвели десятки тысяч тюльпанов, которые высадили минувшей осенью к юбилейной цветочной выставке. Мероприятие, как мы уже сообщали, было отменено в связи с карантином.

"Для выставки на Певческом поле еще осенью было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и многие другие", - сообщили в "Киевзеленстрое".

Ценители цветов могут увидеть растения на Певческом поле на страницах выставки в социальных сетях.

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Напомним, с приходом весны и тепла в столице активизировались "цветочные воры", которые выкапывают с клумб деревья, кусты и другие растения. Так, воры выкопали недавно высаженные цветы на склонах у памятника Магдебургскому праву. Также в Соломенском районе неизвестные украли 16 кустов можжевельника, барбариса, магонии и бирючины на улице Пост-Волынской и бульваре Вацлава Гавела.

Также мы писали, что в зеленых зонах в Киеве полиция с помощью дронов ищет нарушителей карантина:

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