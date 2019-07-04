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ФОТОФАКТ. На Русановскую набережную в Киеве вернули скульптуру "Лестница"

4 июля, 09:12

Два года назад скульптуру сильно повредил трактор подрядчика, который ремонтировал набережную

Фото автора скульптуры Александра Лидаговского
Фото автора скульптуры Александра Лидаговского.

На Русановскую набережную в Киеве вернули скульптуру "Лестница", которую демонтировали в ноябре 2017 года. Тогда скульптуру сильно повредил трактор подрядчика, который ремонтировал набережную.

Памятник в виде папы, двоих деток, поднимающихся по лестнице, и котика, который сидит на ступеньке, забрали на ремонт. Автору работы, скульптору Александру Лидаговскому, пообещали, что подрядчик заплатит за демонтаж и ремонт.

Фото автора скульптуры Александра Лидаговского
Фото автора скульптуры Александра Лидаговского

"Прошло более чем полтора года, но подрядчик так и не заплатил деньги и бетонный постамент все время пустовал. Впрочем, нашелся спонсор, который выделил средства, и уже в среду вечером моя "Лестница" снова будет украшать Русановскую набережную, радуя отдыхающих", — рассказал "Сегодня" Александр Лидаговский.

Ранее сообщалось, что киевляне возмущены состоянием лестницы, ведущей к колонне памятника Магдебургскому праву. В нижней части ее полностью залило землей. Пешеходы вынуждены месить ногами болото или искать обход. Ситуация повторяется уже больше месяца.

Также новости "Сегодня" писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.


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Тег Киев, памятник, русановская набережная

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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