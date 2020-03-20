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На въездах в Киев появились карантинные посты с нацгвардейцами

20 марта, 08:29

Наталья Руда

В сутки к дежурству на постах привлекаются 80 гвардейцев и полицейские

На въездах и выездах из Киева появились восемь стационарных постов, в состав которых входят копы и нацгвардейцы. Такие посты, как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, созданы для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий – разъяснительная", – говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители предупреждают водителей о необходимых мерах безопасности и ответственности за нарушение карантина.

"Это превентивные меры, проводимые особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок", – добавили в Национальной гвардии.

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Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за минувшие сутки не было.

Фото: Национальная гвардия

Фото: Национальная гвардия

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Как сообщалось ранее, карантин в столице и Киевской области введен до 3 апреля.

Напомним, что на данный момент в Киеве зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом, а в Киевской области – два.

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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