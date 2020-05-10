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Надбавки для медиков в Киевской области: глава ОГА отчитался о выплатах

10 мая, 14:24

Татьяна Очеретяна

Всего выплатили 2 млн 270 тыс. грн

В Киевской области, где медики вышли на протест из-за низких зарплат, 254 медицинских работника из пяти больниц и пунктов экстренной медицинской помощи в марте 2020 года получили доплату в размере 300% от должностного оклада. Общая сумма выделенных денег составила 2 млн 270 тыс. грн. Об этом сообщил в.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"На сегодня, 8 мая, проведены соответствующие расчеты за март(…) Эти средства распределены между медучреждениями, которые непосредственно были задействованы в ликвидации последствий пандемии", – рассказал Володин.

Средства для медиков, которые задействованы в лечении больных COVID-19 – это государственная медицинская помощь. Также доплаты осуществляются за счет местных бюджетов. По данным на 8 мая, средства уже преимущественно выплачены или будут выплачены, как только банки возобновят перечисление средств после выходных.

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В марте в медучреждениях Киевcкой области от COVID -19 лечились 22 человека. Некоторая часть жителей Киевской области проходила лечение в медучреждениях столицы. Соответствующий отчет направили в Минздрав.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"В апреле из-за увеличения больных коронавирусом возрастет и количество медиков в области, которым будет начислена доплата в размере 300%", – отметили в пресс-службе ОГА.

Напомним, что ранее сообщалось, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. Такое решение принял Кабинет министров Украины. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня.

Впрочем, с момента введения карантина в Украине 90% опрошенных медиков заявили, что их зарплата не изменилась либо уменьшилась, говорится в исследовании Active Group. Сайт "Сегодня" уже разбирался, почему врачи не почувствовали повышения зарплат при обещанной надбавке в 300% "за коронавирус".

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