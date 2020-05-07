В Киеве врачи больницы скорой помощи вышли на протест (видео)

В Киеве медики больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста. Врачи сообщили, что это связано со снижением их зарплат примерно на 40-50%.

Врачи отмечают, что информация о том, что они в условиях карантина получают от 20 до 50 тысяч не отвечает действительности. Один из медиков, вышедших на протест, сообщил, что сейчас его зарплата – около 3,7 тысяч гривен, несмотря на серьезный рабочий стаж в больнице – 21 год.

Врачи отмечают, что столь серьезное снижение зарплаты связано с тем, что в рамках реформы врачам урезали все доплаты. Всего в акции протеста приняли участие около 20 медиков.

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Отметим, что клиническая больница скорой помощи является многопрофильной. Она принимает пациентов в круглосуточном режиме.

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Ранее в Киеве разгорелся скандал в связи с сокращением финансирования психиатрической больницы имени Павлова. Весь персонал вышел на протестный митинг. Люди требуют от властей не урезать финансирование, поскольку это поставит крест на существовании учреждения.

Также на протест вышли медики Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе столицы. Утром 30 апреля сотрудники медучреждения устроили бойкот и отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в конце марта в правительстве решили добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Кабмин утвердил для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%. Впрочем, уже конец апреля, а с обещанными доплатами не сложилось. В некоторых областных центрах местные власти ищут средства в своих резервных фондах и доплачивает медработникам, сколько могут. Медики в Украине возмущены тем, что деньги обещали, но так и не выплатили.

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