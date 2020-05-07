Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве врачи больницы скорой помощи вышли на протест (видео)

7 мая, 00:09

Мила Князьская-Ханова

Медики жалуются на мизерные зарплаты

В Киеве медики больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста. Врачи сообщили, что это связано со снижением их зарплат примерно на 40-50%.

Врачи отмечают, что информация о том, что они в условиях карантина получают от 20 до 50 тысяч не отвечает действительности. Один из медиков, вышедших на протест, сообщил, что сейчас его зарплата – около 3,7 тысяч гривен, несмотря на серьезный рабочий стаж в больнице – 21 год.

Врачи отмечают, что столь серьезное снижение зарплаты связано с тем, что в рамках реформы врачам урезали все доплаты. Всего в акции протеста приняли участие около 20 медиков.

Реклама

Отметим, что клиническая больница скорой помощи является многопрофильной. Она принимает пациентов в круглосуточном режиме.

В тренде
Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

Ранее в Киеве разгорелся скандал в связи с сокращением финансирования психиатрической больницы имени Павлова. Весь персонал вышел на протестный митинг. Люди требуют от властей не урезать финансирование, поскольку это поставит крест на существовании учреждения.

Также на протест вышли медики Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе столицы. Утром 30 апреля сотрудники медучреждения устроили бойкот и отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

Реклама

Ранее сообщалось, что в конце марта в правительстве решили добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Кабмин утвердил для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%. Впрочем, уже конец апреля, а с обещанными доплатами не сложилось. В некоторых областных центрах местные власти ищут средства в своих резервных фондах и доплачивает медработникам, сколько могут. Медики в Украине возмущены тем, что деньги обещали, но так и не выплатили.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев больницы протест медики врачи медучреждения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...