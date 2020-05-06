Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)

Если на прошлой неделе регистрировали около 40 случаев в день, то на этой - более 60

Киевляне устали от карантина и уже смело гуляют на улицах без защитных медицинских масок, одевая их лишь при посещении магазинов, банков, аптек. Некоторые также гуляют без масок в парках, где есть проходные дорожки к остановкам транспорта или к подземным переходам. Сайт "Сегодня" узнавал, чем может закончиться такая беспечность и смелость граждан для города в целом.

На столичных Позняках можно увидеть много гуляющих по тротуарам людей в компаниях по 4-6 человек. Многие из них ходят без масок. На детских площадках во дворах многоэтажек играет до десятка детей, а рядом с ними стоят и взрослые. Люди уже сорвали оградительные ленты с многих качелей и игровых площадок.

"Мы, конечно, видим, что киевляне уже послабили сами себе карантин еще на прошлой неделе. И это небезопасно для них. Как результат, в городе наблюдается замедление темпов снижения уровня заболеваемости. Если, например, на прошлой неделе мы регистрировали 30-40 случаев заболевания коронавирусом в сутки, то сейчас 60-70 случаев. Такое поведение граждан – это наплевательское отношение людей к своему здоровью и безопасности окружающих", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Реклама

Он отмечает, что с таким невыполнением мер безопасности в Киеве будет оставаться стабильно высокий показатель по заболеваемости до конца мая.

"Карантин, конечно же, может быть снят 22 мая. Это не такие большие показатели по росту заболеваемости, но люди действительно расслабились и не придерживаются правил карантина. Следовательно, они могут попасть в группу риска, и количество заболевших может увеличиваться", – добавляет Олег Рубан.

Кстати, по статистике КГГА, Дарницкий район занимает второе место по количеству заболевших киевлян (278 заболевших на COVID-19) из десяти районов столицы. Первое место – Печерский район – 359 человек.

"В Печерском районе основным очагом заболевания является Киево-Печерская лавра. В целом же заболеваемость на COVID-19 равномерная для всех районов столицы", – говорит глава Госпродпотребслужбы Киева.

На вопрос, есть ли шансы, что 22 мая карантин все-таки будет снят, Олег Рубан отвечает: все зависит от самоконтроля горожан и соблюдения требований карантина в полном объеме.

"Киевляне должны контролировать себя сами и постараться не расслабляться до этой даты. Мы наблюдаем за ситуацией, чтобы ее контролировать. Решение о снятии карантина будет принято на уровне Министерства охраны здоровья Украины, вероятно, в двадцатых числах мая", – считает Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Реклама

Напомним, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 13 184 человека. Как ранее писали новости "Сегодня", карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, продлили до 22 мая.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама