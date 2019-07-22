В Украине появились семейные советники: где получить помощь в случае домашнего насилия

Появились посредники между жертвами домашнего насилия и властью

Фото: Pixabay

В Украине внедряют новый проект, участники которого по-новому попытаются бороться с различными семейными неурядицами — будь то домашнее насилие или невыплата алиментов. Под патронатом Министерства юстиции в Харькове и Луцке начали работать семейные советники — волонтеры, выполняющие роль посредников между жертвой насилия и органами власти. В Минюсте подчеркивают, что таким образом хотят разрушить стереотип, что обращение к властям ничем не помогает. При этом надеются, что посредники нового формата изменят ситуацию к лучшему.

Для таких советников организовывают специальные тренинги, на которых обучают азам нового ремесла. А в их задачи входит общение с жертвами, посредничество межу пострадавшим и властью, а также разработка алгоритма защиты. Например, советники помогут добиться выплаты алиментов или защититься от домашних побоев в правовом поле.

Одной из причин для введения общественного посредничества в Минюсте называют нерадужную статистику — из миллиона пострадавших от домашнего насилия в полицию обращаются лишь 100 тысяч человек, то есть лишь каждый десятый.

"При этом 90% жертв молчат", — резюмируют в ведомстве.

Спроса пока нет

"Сегодня" пообщались с несколькими советниками. Они сотрудничают с центрами бесплатной правовой помощи, куда может обратиться каждый гражданин. 40-летний Виктор Вальчук из Луцка рассказывает, что долгое время работал правоохранителем, поэтому ситуации, связанные с насилием в семьях, ему хорошо знакомы.

"Я примкнул к этой инициативе, потому как с 2004 года являюсь общественником и знаю, что сама полиция часто отказывается принимать заявления о совершении насилия. В каждом третьем случае правоохранители начинают высказывать свои суждения, мол, заявления писать не надо, все решится само собой (копы парируют, что зачищают ряды от таких сотрудников. — Авт.), — говорит Виктор Вальчук. — Но семейный советник — это не чиновник и не правоохранитель, это обычный человек, который является своего рода посредником. Мои нынешние задачи — помогать решать ситуации, связанные с домашним насилием, с выплатой алиментов. Конечно, я готов помогать и детям. Они также смогут обратиться ко мне за помощью, используя либо соцсети, либо мессенджеры".

В Харьковской области с начала месяца среди таких советников работает 44-летняя Ольга Олефир, которая пошла в семейные советники после того как ее близкая подруга стала жертвой и физического, и экономического домашнего насилия. Ольга по образованию — преподаватель начальных классов, но работает риелтором.

"Скажу честно — о нас еще мало кто из граждан знает, поэтому ко мне еще никто не обращался. Но я запланировала, что все ситуации, которые буду курировать, обязательно буду отслеживать и в будущем. Чтобы потом проанализировать то, что именно помогло решить проблему".

Помощь. По статистике только каждая десятая жертва насилия идет в полицию

Опыт: спасали жену игрока

Мы разыскали украинку, которая стала одной из первых семейных советниц в Украине — во время запуска пилотного проекта в октябре прошлого года.

"Еще до участия в проекте я четыре года помогала людям, пострадавшим от насилия, — говорит семейный советник Наталья Боженко. — Помогали получать алименты, защищали права детей. Среди тех, кто к нам обращался, была, например, жена известного футболиста. Она очень долго страдала от насилия со стороны мужа и не знала, куда обратиться. Узнав о ее ситуации, я сама написала ей в соцсети, предложила помощь. Затем направила ее в центр правовой помощи, где ее проконсультировали и составили алгоритм действий. Обстановка была сложной. Муж не только избивал ее, но и выливал горячий борщ на голову, фотографировал ее в полуобнаженном виде. Когда она начала бороться за свои права, то футболист пообещал переписать на нее квартиру, но в итоге обманул... Мы до сих пор общаемся с этой женщиной, сейчас она психологически пытается прийти в себя".

Наталья Боженко добавляет, что к ней обратилась еще одна женщина с жалобой на мужа.

"Она мне позвонила и рассказала, что муж выгоняет ее из дома, выбрасывает при этом все ее вещи. Я ее сразу же направила в центр правовой помощи, организовала помощь психолога. После этого две недели я контролировала ее ситуацию и в случае надобности подсказывала, к какому специалисту нужно обратиться".

Наталья признается, что в свое время сама стала жертвой экономического насилия со стороны супруга.

"Бывший муж однажды поменял замки, я даже не могла забрать ни документов, ни своих вещей, ни детских. Пришлось начинать жизнь с нуля".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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