В Украине появились семейные советники: где получить помощь в случае домашнего насилия
Появились посредники между жертвами домашнего насилия и властью
В Украине внедряют новый проект, участники которого по-новому попытаются бороться с различными семейными неурядицами — будь то домашнее насилие или невыплата алиментов. Под патронатом Министерства юстиции в Харькове и Луцке начали работать семейные советники — волонтеры, выполняющие роль посредников между жертвой насилия и органами власти. В Минюсте подчеркивают, что таким образом хотят разрушить стереотип, что обращение к властям ничем не помогает. При этом надеются, что посредники нового формата изменят ситуацию к лучшему.
Для таких советников организовывают специальные тренинги, на которых обучают азам нового ремесла. А в их задачи входит общение с жертвами, посредничество межу пострадавшим и властью, а также разработка алгоритма защиты. Например, советники помогут добиться выплаты алиментов или защититься от домашних побоев в правовом поле.
Одной из причин для введения общественного посредничества в Минюсте называют нерадужную статистику — из миллиона пострадавших от домашнего насилия в полицию обращаются лишь 100 тысяч человек, то есть лишь каждый десятый.
"При этом 90% жертв молчат", — резюмируют в ведомстве.
Спроса пока нет
"Сегодня" пообщались с несколькими советниками. Они сотрудничают с центрами бесплатной правовой помощи, куда может обратиться каждый гражданин. 40-летний Виктор Вальчук из Луцка рассказывает, что долгое время работал правоохранителем, поэтому ситуации, связанные с насилием в семьях, ему хорошо знакомы.
"Я примкнул к этой инициативе, потому как с 2004 года являюсь общественником и знаю, что сама полиция часто отказывается принимать заявления о совершении насилия. В каждом третьем случае правоохранители начинают высказывать свои суждения, мол, заявления писать не надо, все решится само собой (копы парируют, что зачищают ряды от таких сотрудников. — Авт.), — говорит Виктор Вальчук. — Но семейный советник — это не чиновник и не правоохранитель, это обычный человек, который является своего рода посредником. Мои нынешние задачи — помогать решать ситуации, связанные с домашним насилием, с выплатой алиментов. Конечно, я готов помогать и детям. Они также смогут обратиться ко мне за помощью, используя либо соцсети, либо мессенджеры".
В Харьковской области с начала месяца среди таких советников работает 44-летняя Ольга Олефир, которая пошла в семейные советники после того как ее близкая подруга стала жертвой и физического, и экономического домашнего насилия. Ольга по образованию — преподаватель начальных классов, но работает риелтором.
"Скажу честно — о нас еще мало кто из граждан знает, поэтому ко мне еще никто не обращался. Но я запланировала, что все ситуации, которые буду курировать, обязательно буду отслеживать и в будущем. Чтобы потом проанализировать то, что именно помогло решить проблему".
Помощь. По статистике только каждая десятая жертва насилия идет в полицию
Опыт: спасали жену игрока
Мы разыскали украинку, которая стала одной из первых семейных советниц в Украине — во время запуска пилотного проекта в октябре прошлого года.
"Еще до участия в проекте я четыре года помогала людям, пострадавшим от насилия, — говорит семейный советник Наталья Боженко. — Помогали получать алименты, защищали права детей. Среди тех, кто к нам обращался, была, например, жена известного футболиста. Она очень долго страдала от насилия со стороны мужа и не знала, куда обратиться. Узнав о ее ситуации, я сама написала ей в соцсети, предложила помощь. Затем направила ее в центр правовой помощи, где ее проконсультировали и составили алгоритм действий. Обстановка была сложной. Муж не только избивал ее, но и выливал горячий борщ на голову, фотографировал ее в полуобнаженном виде. Когда она начала бороться за свои права, то футболист пообещал переписать на нее квартиру, но в итоге обманул... Мы до сих пор общаемся с этой женщиной, сейчас она психологически пытается прийти в себя".
Наталья Боженко добавляет, что к ней обратилась еще одна женщина с жалобой на мужа.
"Она мне позвонила и рассказала, что муж выгоняет ее из дома, выбрасывает при этом все ее вещи. Я ее сразу же направила в центр правовой помощи, организовала помощь психолога. После этого две недели я контролировала ее ситуацию и в случае надобности подсказывала, к какому специалисту нужно обратиться".
Наталья признается, что в свое время сама стала жертвой экономического насилия со стороны супруга.
"Бывший муж однажды поменял замки, я даже не могла забрать ни документов, ни своих вещей, ни детских. Пришлось начинать жизнь с нуля".
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.
Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине появились семейные советники: где получить помощь в случае домашнего насилия". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасти тысячи жизней: как "скорые" от Фонда Рината Ахметова помогут регионам
По мнению представителей регионов, автопарки "скорых" устарели, из-за чего сложно оказывать своевременную и качественную помощь
Сидели прямо на дороге: в Днепре мужчина избил и выгнал из дома женщину с ребенком
Полицейские спасли жертв домашнего насилия