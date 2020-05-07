Новая вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре: в МОЗ объяснили причины

По словам профильного министра, инфицированные контактировали с людьми, которые ранее заболели COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 7 мая рассказал, откуда в Киево-Печерской лавре взялись новые случаи инфицирования коронавирусом. Напомним, что накануне стало известно о 17 новых случаях заболевания COVID-19 в Лавре.

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, мы должны говорить, что на сегодняшний день есть 17 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции и сейчас уже после выхода из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование – у 17 человек выявили позитивный тест", - сказал Степанов.

Он отметил, что у органов местного самоуправления есть соответствующие полномочия по поводу усиления карантина в Лавре, в частности, на территории заповедника. Это будет сделано по представлению санитарного врача Киева.

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Отметим, что коронавирус также выявлен в Покровском Голосеевском и Ионинском монастырях, а также в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании.

Вместе с тем, в Киеве несколько ослабили карантин – киоскам и кофейням в столице разрешили работать на вынос, но с рядом ограничений.

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