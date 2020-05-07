Степанов об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

В Министерстве здравоохранения проходит традиционный онлайн-брифинг, на котором сначала глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные о ситуации с эпидемией коронавируса в Украине. Затем выступит его заместительница Ирина Микичак и расскажет о состоянии системы здравоохранения в регионах.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 6 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 13 184 случая COVID-19, из которых 327 летальных. Только за вторник количество инфицированных выросло на 487 человек. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 2 551 медика и 905 детей. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. Сейчас там зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены после контакта с прибывшими из России. В Севастополе COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты властями Украины, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от него, как это наблюдалось в некоторых странах Европы и США. Однако эпидемия не планирует уходить – сначала будет спад, потом вторая волна. Эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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