Новая жертва коронавируса в Киеве: женщина часто ходила в Лавру

Женщине в сентябре исполнилось бы 80 лет

Фото: facebook.com/cvODA

В Киеве зафиксирована 28 смерть от коронавируса. Надежда К. проживала в Печерском районе в доме на бульваре Леси Украинки. В сентябре этого года пенсионерке должно было исполниться 80 лет.

"Женщина заболела 13 апреля. Проходила лечение в Александровской больнице. Известно, что она тесно общалась со священнослужителями Киево-Печерской лавры. Последний визит в Лавру, где она общалась со священником, был 12 апреля. Женщина часто посещала храм, регулярно ходила на церковную службу. Умерла она 4 мая. Проживала одна", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Отметим, до гибели 31-летнего Андрея, его самой младшей жертвой был 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы.Он родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Ранее мы рассказывали, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.А о том, сколько будут действовать ограничения на въезде в Киев, смотрите в сюжете:

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