Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина

В Киеве стали известны подробности лечения 31-летнего киевлянина, который умер от опасного коронавируса 19 апреля. Андрей К. проживал в Оболонском районе столицы, в доме по улице Зои Гайдай.

"Мужчина заболел 4 апреля. В документах отмечается, что он нигде не работал. Через пять дней его госпитализировали в Киевскую больницу №9. И в тот же день, 9 апреля, у него был подтвержден позитивный результат на COVID-19. Больной был госпитализирован в тяжелом состоянии, сразу в реанимацию. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики пытались спасти жизнь молодому человеку, проводили многочисленные консультации, увы, его не стало 19 апреля", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Медики говорят, что у больного не было никаких сопутствующих заболеваний, уже в больницу он поступил в тяжелом состоянии. Там отмечают, что Андрей К. – самый молодой киевлянин, который умер из-за опасного вируса в Киеве.

У мужчины осталась жена и трое маленьких детей. Как заверили нас медики, у них опасный вирус не выявлен.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в городе – 19 смертей от коронавируса. До гибели 31-летнего Андрея, его самой младшей жертвой был 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы.Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

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