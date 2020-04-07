Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина

В Киеве от коронавируса скончался еще один человек, это уже пятая смерть от опасного вируса в столице. Умершему было всего 35 лет, и за его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Максим Кравченко проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко, в мае ему должно было исполниться 36 лет.

"Мужчина заболел 11 марта. У него были сильный кашель и температура до +38. Только 16 марта он обратился за помощью к медикам и в тот же день был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №18 в терапевтическое отделение с диагнозом "негоспитальная двухсторонняя пневмония". 23 марта его перевели во второе инфекционное отделение Александровской больницы в реанимацию с диагнозом "COVID-19 под вопросом". В тот же день ему сделали быстрый тест, и он оказался позитивным. Также диагноз был подтвержден лабораторно в Александровской больнице. Все это время медики боролись за жизнь мужчины. Увы, пациент скончался вчера днем, 6 апреля", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины.

У Максима остались жена, которая находится в декретном отпуске, и дети. В больнице с ним контактировали два пациента и сотрудники больницы. Никто из них не заболел. Знакомые Максима пишут, что мужчина не пил и не курил. Любил путешествовать и заниматься спортом. Был очень позитивным и светлым человеком.

"Первого марта играли в волейбол, а сегодня Максим (не пил, не курит, занимался спортом) ушел в другой мир. Последние пару недель сражался с коронавирусом в Александровской больнице. Земля пухом, Макс, добрый и светлый наш Человек", – написал на своей страничке в социальных сетях Константин Голубцов. В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Выражаем свои искренние соболезнование родным и близким Максима.

Ранее мы писали, что в субботу, 4 апреля, в столице была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе на улице Генерала Жмаченко.

Первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

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