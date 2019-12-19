Начали работу елочные базары: почем новогодние деревца в этом году и как определить легальное

Елочные базары открылись. Цена на новогодних красавиц в этом году стартует от 150 гривен. Предлагают также и деревья в горшках, которые можно будет высадить весной. Новости "Сегодня" поинтересовались ассортиментом в одном из лесных хозяйств Буковины.

Василий выбирает на плантации лесничества новогоднее дерево. Вместе с лесником гуляет между деревьев. Присмотрел для дома полутораметровую красавицу.

"Сильнее всех в глаза бросилась. Пышная, красивая. Люблю живую. Живая и пахнет хорошо, красивая", – говорит Василий Буймистрюк.

На этой поляне несколько десятков елок. Некоторые елочки выращивали по 12 лет. Сейчас они еще растут на плантации и уже через несколько дней их срубят и продадут. Деревья здесь выращивают специально к Новогодним праздникам.

Владимир Дзик, ведущий инженер лесногохозяйства "Cокирянский лесхоз":

"Мы выращиваем, срубают, снова сажаем, снова выращиваем и так очень много раз. Это позволяет не наносить вред природе".

Всего в лесничествах Черновицкой области заготовят почти 17 тысяч елок. Всех их развезут по Украине. На легальных деревьях специальные бирки.

"Каждая законно заготовленная елка имеет специальную бирку. Она может быть пластиковой, она может быть бумажной, но она обязательного должна быть", – отмечает инженер.

Законность рубки и место, где росла елка, закодированные в штрих коде. Проверить его можно на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины. А в качестве альтернативы в лесоводстве предлагают покупать елки в горшках. Стоимость одной – 100 гривен.

Снежана Бриченко, руководитель питомника Иванивецкого лесничества ГП "Cокирянский лесхоз":

"Ее можно купить один раз и на многие годы. Пересаживать каждый раз в большие горшки. И мы не будем уничтожать дерево".

Елка же, которую выбрал Василий, стоит 115 гривен. А вот за незаконно срубленное деревце выпишут штраф до тысячи гривен. Если предприниматель ради выгоды самостоятельно напилил деревьев и стал продавать их, то заплатит в казну 25 тысяч гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове начали заготавливать новогодние елки и сосны, а также сообщали, сколько они будут стоить в этом году. Лесники уверяют, что никакого вреда окружающей среде – рубят или специально высаженные, или те, что мешают электросетям и соседним елкам и соснам.

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