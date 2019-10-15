Премьер-министр провел совещание из-за стройки на крыше дома на Майдане Независимости

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 15 октября провел совещание, на котором обсудил с киевскими топ-чиновниками вопрос прекращения незаконной стройки на крыше дома на Майдане Независимости. Напомним, о стройке в центре Киева, на улице Софийской, 1, стало известно в октябре, когда она стала заметна с земли.

"Кто-то слишком умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу. Сегодня собрал совещание с мэром Виталий Кличко и и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александром Строкачем, чтобы выяснить обстоятельства, которые мешают органам местного самоуправления выполнять свои полномочия. Расставили все точки над "и": кто должен нести ответственность за ситуацию, которая сложилась сегодня, какие конкретные действия нужно начать делать для решения этой проблемы. Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решение проблемы недостроев по всей стране может идти речь?", – говорится в сообщении на странице премьера в Facebook.

Он отметил, что по его оценкам, в Киеве несколько сотен таких объектов, в масштабах Украины – до тысячи.

Дом, надстройка на котором обсуждалась на совещании, находится на территории охранной зоны Софийского собора – памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО. Само здание не является памятником архитектуры, однако охранный статус зоны, в которой он находится, запрещает менять его облик.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ст. 356 УК (самоуправство).

Ранее Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

Не так давно в столице разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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