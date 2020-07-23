Опасность теракта: мусорные урны в Киеве проверяют каждые два часа

После участившихся ЧП в Киеве со взрывами и сообщениями о минировании, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Напомним, в результате взрыва, который прогремел в мусорной урне возле станции метро "Шулявская" 17 июля, осколочные ранения ног получил молодой человек.

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В департаменте городского благоустройства Киевской городского государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что со вчерашнего дня в городе активно проверяется содержимое мусорных урн.

"Со вчерашнего дня мы проводим строгий контроль и фиксацию содержимого в мусорных урнах. Они проверяются через каждые два часа. Проверяются урны всех балансодержателей, которые размещены в местах массового скопления людей. Это – остановки общественного транспорта, территория возле станций метро, городские площади, парки, скверы – по всему городу. Инспекторы благоустройства проводят проверку каждые два часа", – рассказывает сайту "Сегодня" Алексей Кулеба, директор департамента городского благоустройства КГГА.

Глава департамента просит всех киевлян обращать внимание на содержимое урн.

"Если вы заметите в них или возле них подозрительные предметы – обращайтесь по номеру "102". А если заметите переполненную мусором урну или разбросанные отходы, то набирайте номер – 15-51. Будут приняты срочные меры", – заверяет Алексей Кулеба.

Неизвестно сколько времени инспекторы по благоустройству будут в таком режиме проверять мусорные урны. Пока подозрительных предметов в них ни разу не выявили.

Киевляне вспоминают, как в 2012 году бетонные мусорные урны вообще массово убрали по всему Киеву. Их демонтировали после событий в Днепре. Лишь спустя несколько лет бетонные урны начали возвращать к парадным жилых домов.

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Напомним, что накануне забытый у станции метро "Вокзальная" чемодан всполошил киевлян. Также бесхозный багаж нашли на площади Космонавтов.

Кроме того, 23 июля полиция перекрывала улицу Киото из-за найденного на остановке подозрительного пакета. Как оказалось, в пакете были только яйца и молоко.

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